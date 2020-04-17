بالصور| الخفافيش تغزو قرية بالقليوبية.. والأهالي يواجهونها بالحيل الشعبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أطلق أهالي قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، حملة للقضاء على الخفافيش التي غزت القرية، على حد وصف الأهالي، الذين لجأوا إلى حيل شعبية لمواجهتها بعد انتشارها بكثرة ومهاجمتها الأهالي.
وقال محمد أمين، أحد أهالي القرية، إنه جرى مطاردة الخفافيش بإشعال دخان مخلوط بالشطة الحمراء المطحونة، ووضعها بالمنزل المهجور الذي تسكن به الخفافيش لقتلها.
وأضاف محمد أن تلك الوسيلة سريعة في القضاء على الخفافيش، نصحهم بها رجل مسن داخل القرية، والتي كان يستخدمها أجداده منذ سنين بعيدة.
وشهدت قرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية، انتشار عدد كبير من الخفافيش داخل القرية هاجمت الأهالي، وعدد من المنازل بالقرية، وتجمع الأهالي للقضاء عليها، خوفًا من أن تكون سببًا في نقل الأمراض المعدية.
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