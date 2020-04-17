لحماية الشباب من التطرف.. وزير الأوقاف: إنشاء إدارة خاصة للدعوة الإلكترونية قبل رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إنشاء إدارة خاصة بالدعوة الإلكترونية في ديوان عام الوزارة، وإدارة فرعية بكل مديرية، وتكليف أحد مساعدي الوزير بالإشراف عليها لحين تعيين مساعدًا لشؤون الدعوة الإلكترونية في أقرب وقت ممكن.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان اليوم الجمعة، أن عمل هذه الإدارة لن يكون فقط مرتبطًا بالظروف الراهنة، بل سيستمر، وسيتم التوسع فيه وصولاً بها إلى إدارة عامة فمركزية فقطاع من أهم قطاعات الوزارة.

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وأشار إلى أن ذلك يأتي نظرًا لما يشهده العالم كله من تحولات كبيرة في مجال الاتصالات والتواصل تفرض التعامل معها بمنتهى السرعة والجدية والاهتمام في عالم شديد التسارع في مختلف المجالات، حتى لا تختطف شبابنا أو الناشئة من أبنائنا يد التطرف التي تسابق الزمن للسيطرة على الفضاء الإلكتروني.

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن ضوابط التقدم لشغل مدير إدارة الدعوة الإلكترونية على مستوى المديريات الإقليمية، مع عقد الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل من يشغلون هذه الإدارات، وسيتم الاستفادة في ذلك بجميع الأئمة والواعظات ممن اجتازوا بتفوق دورات الحاسب الآلي و دورات السوشيال ميديا بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعدادات المدربين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل ما يشهده العالم كله من تحولات هائلة في مجال ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجالات التواصل، وفي إطار ما يمليه الظرف الراهن في ظل تعليق الجمع والجماعات والأنشطة الدعوية بالمساجد.​