الأوقاف: تكثيف عمل لجنة غلق المساجد اليوم وإجراءات حاسمة ضد المخالف

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، لجنة متابعة غلق المساجد برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى بتكثيف عملها اليوم الجمعة ومتابعة غلق المساجد، وعدم فتحها بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف.

وشدد جمعة، بحسب بيان للوزارة أمس الخميس، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين.

وأشار إلى أن اللجنة تتكون من عضوية الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات، والمهندس إبراهيم القصاص وكيل الوزارة للشؤون الفنية، والدكتور أحمد عبد الرؤوف وكيل الوزارة للرقابة والتقويم، والدكتور نوح العيسوي، وكيل الوزارة لشئون المساجد، والدكتور أيمن أبو عمر، وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، والشيخ أحمد عبدالمنعم مدير عام التفتيش العام بالوزارة.​