محمد اسماعيل - القاهرة - تحتفل وزارة الثقافة، اليوم الجمعة، على قناتها بـ"يوتيوب" بأعياد الربيع، ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت الثقافة بين إيديك"، وذلك من خلال بث أوبريت صوت الربيع الذي أنتجته دار الأوبرا المصرية لافتتاح الدورة 17 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.
وذكرت وزارة الثقافة -في بيان الخميس- أن الأوبريت وضع مادته العلمية والسيناريو الدكتورة رتيبة الحفني ومن إخراج جيهان مرسى، ويتناول مشوار الموسيقار فريد الأطرش وشقيقته أسمهان، مستعرضًا قصة صعودهما وجوانب من حياتهما ويتضمن مختارات من أهم أعمالهما وجسدهما المطربان: محمد ثروت، والمغربية كريمة الصقلى.
ويعقب الأوبريت عرض مسرحية "الإسكافي ملكًا" تأليف يسرى الجندي وإخراج خالد جلال وبطولة ماجد الكدواني، نهى لطفي، إيمان السيد، محمد علي رزق، زين نصار، يوسف فوزي وتتضمن معالجة عصرية لإحدى حكايات ألف ليلة وليلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الثقافة تحتفل بأعياد الربيع إلكترونيًا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.