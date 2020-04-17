الثقافة تحتفل بأعياد الربيع إلكترونيًا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - تحتفل وزارة الثقافة، اليوم الجمعة، على قناتها بـ"يوتيوب" بأعياد الربيع، ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت الثقافة بين إيديك"، وذلك من خلال بث أوبريت صوت الربيع الذي أنتجته دار الأوبرا المصرية لافتتاح الدورة 17 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

وذكرت وزارة الثقافة -في بيان الخميس- أن الأوبريت وضع مادته العلمية والسيناريو الدكتورة رتيبة الحفني ومن إخراج جيهان مرسى، ويتناول مشوار الموسيقار فريد الأطرش وشقيقته أسمهان، مستعرضًا قصة صعودهما وجوانب من حياتهما ويتضمن مختارات من أهم أعمالهما وجسدهما المطربان: محمد ثروت، والمغربية كريمة الصقلى.

ويعقب الأوبريت عرض مسرحية "الإسكافي ملكًا" تأليف يسرى الجندي وإخراج خالد جلال وبطولة ماجد الكدواني، نهى لطفي، إيمان السيد، محمد علي رزق، زين نصار، يوسف فوزي وتتضمن معالجة عصرية لإحدى حكايات ألف ليلة وليلة.​