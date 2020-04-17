كورونا يتسبب في فصل وزير الصحة البرازيلي

أعلن وزير الصحة البرازيلي، لويس إنريكي مانديتا، أنه أقيل من منصبه من جانب الرئيس جايير بولسونارو، الذي يختلف معه تماما بشأن سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وعلى إثر لقاء مع الرئيس في القصر الرئاسي في برازيليا، كتب مانديتا على تويتر: "الرئيس جايير بولسونارو أعلمني للتو بأنه تم فصلي من منصب وزير الصحة".
وطالما دفع الوزير باتجاه فرض حجر في محاولة لكبح الوباء، فيما قلل بولسونارو باستمرار من تأثير الفيروس وتحدى قواعد التباعد الاجتماعي.
وكان هذا القرار متوقعا منذ أيام عدة، إذ ان آراء الرئيس ووزير الصحة بدا أنها غير متطابقة.
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