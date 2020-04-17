السعودية.. رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور المركزي برقم الهوية 1441

صرحت وزارة التربية والتعليم السعودية انتهاء العام الدراسي الحالي وترحيل جميع الطلاب من جميع المراحل التعليمية إلى الرحلة الأكاديمية المقبلة، بعد إلغاء الاختبارات التي كانت مقررة في الفترة الحالية للفصل الدراسي الثاني 1441هـ و2020م، وجاء قرار الإلغاء في ضوء الوضع السائد على المملكة العربية السعودية وجميع دول العالم التي تشهد انتشاراً واسعاً وسريعاً انتشار فيروس كورونا الناشئ الخطير.
نتائج نظام نور 1441 لكافةالمراحل الدراسية
أشار وزير التربية والتعليم الدكتور “حمد بن محمد ال الشيخ” عن نقل جميع الطلاب بكافة المراحل التعليمية المختلفة للصفوف الداراسية التالية، ويتم أعتماد نتيجة الفصل الثاني لتصبح نفس نتيجة الفصل الأول، جاء ذلك بعد مطالبه عدد كبير من أولياء الامور، تخوفا من أنتشار الفيروس وسط أبنائهم، ذلك الفيروس الذي لم
للاستعلام عن النتائج لجميع المراحل عبر نظام نور ( اضغط هنا )
للاستعلام عن النتائج لجميع المراحل عبر نظام نور ( اضغط هنا )
للاستعلام عن النتائج لجميع المراحل عبر نظام نور ( اضغط هنا )
شرح كيفية التسجيل علي نظام نور
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