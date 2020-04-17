الرئيس الجزائري يعيّن مديراً جديداً للأمن الخارجي

محمد إبراهيم (الجزائر) واصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سلسلة التغييرات التي يجريها في صفوف قادة الأجهزة الأمنية والجيش بتعيين مدير جديد لإدارة الأمن الخارجي (الاستخبارات الخارجية)، وهو اللواء محمد بوزيت خلفاً للعقيد كمال الدين رميلي.

ويعد اللواء بوزيت أحد أبرز ضباط المخابرات الجزائرية وسبق أن تولى إدارة الأمن الخارجي في الفترة من 2013 – 2019، وكان لبوزيت دور محوري في الوساطة الجزائرية في أزمة مالي والتي توجت بتوقيع اتفاق سلام بين باماكو والحركات المسلحة في الشمال عام 2015.

وكان تبون قد عين يوم الاثنين الماضي العميد عبد الغني راشدي مديراً عاماً بالنيابة للأمن الداخلي.

كما عين تبون الأسبوع الماضي اللواء محمد قايدي في منصب رئيس دائرة الاستعمال والتحضير (هيئة العمليات، وسبقه تعيين اللواء عمار عثماينية في منصب قائد القوات البرية.

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