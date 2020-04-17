التشيك تختبر عقاراً يابانياً لعلاج مصابى «كورونا»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

قال وزير الخارجية التشيكي توماس بيتريشك، إن عقار "فافيبيرافير" الياباني في طريقه إلى جمهورية التشيك، حيث سيجري اختباره على مرضى فيروس "كورونا" المستجد.

Advertisements

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" إن بيتريشك شكر اليابان على إتاحة الدواء للمرضى ببلاده.

يشار إلى أن جمهورية التشيك هي واحدة من 20 دولة تقوم اليابان بتزويدها بالعقار، حيث أشارت الفحوصات والاختبارات في الخارج إلى أن دواء الأنفلونزا الجديد "فافيبيرافير" فعال في علاج الحالات الخطيرة إلى حد ما من عدوى الفيروس القاتل.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.