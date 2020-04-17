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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 143 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 13 حالة وفاة بفيروس كورونا، الخميس، ليرتفع الإجمالي إلى 143.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل وفاة لمسنة تبلغ 86 عامًا في مدينة حولون (وسط)، ليرتفع عدد الوفيات منذ صباح الخميس إلى 13.
وحسب آخر إحصائية للوزارة، فإن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس، ارتفع إلى 12758 إصابة، بينهم 181 بحالة "حرجة" و158 بحالة "متوسطة".
وإجمالي الإصابات يضم 143 وفاة وألفين و624 حالة تماثلت للشفاء.
في السياق ذاته، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة) إن "نسبة البطالة في إسرائيل وصلت 26.25% بسبب كورونا".
وأضافت أنه منذ بداية أبريل/ نيسان الجاري، تقدم أكثر من 100 ألف شخص بطلبات بطالة للحكومة، ليرتفع العدد الكلي للمتقدمين إلى أكثر من مليون.
وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و173 ألفا، توفي منهم نحو 145 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 546 ألفا، حسب موقع "Worldometer".
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