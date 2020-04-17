عصبة الأبطال.. توجه الاتحاد الإسباني “يصدم”  أتليتيكو مدريد بسبب “كورونا”

السيناريو الذي يتجه الاتحاد الاسباني نحو تطبيقه، بعد التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”، والذي ترتب عنه توقيف الدوريات الأوروبية، خلف استياء عاما في صفوف أنصار ومسؤولي فريق أتليتيكو مدريد والريال.
وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن التوجه الراهن يقضي باعتماد الترتيب الحالي للدوري، لتحديد هوية البطل، وكذا الفرق المشاركة في المسابقات الخارجية.
وعبر مسؤولو فريق أتليتيكو مدريد عن امتعاضهم الشديد من التوجه، الذي يسير نحو إقصائهم من المشاركة في عصبة الأبطال الأوروبية، من منطلق أن الدوري تفصل عن نهايته 11 دورة، ما يعني 33 نقطة ممكنة، من شأنها تغير الترتيب العام المؤقت لدوري الجارة الشمالية للمغرب.
الاستياء ذاته عبر عنه فريق ريال مدريد، بحكم أن التوجه نفسه يقضي بمنح اللقب للفريق المتصدر، برشلونة، الذي يبتعد بنقطتين عن غريمه التقليدي يؤكد المصدر ذاته.
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