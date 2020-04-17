رغم تصدرها حصيلة الإصابات بـ”كورونا”.. ترامب يعلن رفع الإغلاق الشامل عن أمريكا وتحريك عجلة الاقتصاد

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إعادة فتح الولايات المتحدة الأمريكية، وتحريك عجلة الاقتصاد، بعد إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال ترامب، قبل قليل، في المؤتمر الصحافي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية، إنه سيصدر توجيهات فيدرالية لإعادة فتح الاقتصاد في البلاد بصورة تدريجية، على 3 مراحل، وأشار إلى أنه صاغها بالتشاور مع المتخصصين‏.

وأوضح أن سيتم السماح لكل ولاية بتنفيذ خطة فتح الاقتصاد بما يتناسب مع ظروفها، مشيراً في نفس الوقت إلى أن الولايات الماحدة تجاوزت ذروة تفشي وباء كورونا.

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وشدد الرئيس الأمريكي على أن “الإغلاق العام ليس حلا مستداما‏ً”، مضيفاً أنه يجب على “الاقتصاد الأمريكي أن يكون فاعلاً وينبغي إنعاش الاقتصاد من جديد‏”.

ولفت الانتباه إلى أن الولايات المتحدة ستركز على اتخاذ إجراءات لحماية كبار السن والمعرضين للمخاطر، بدلاً من الإغلاق، مؤكداً أن خطته لفتح البلاد ستفرض قواعد صارمة لفرض قواعد التباعد الإحتماعي.

وذكر، خلال الندوة الصحافية، أن ‏منحنى الإصابات بفيروس كورونا في بلادنا أصبح مستقيماً.