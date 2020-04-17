سجلت المناطق الصناعية بطنجة “أكزناية-امغوغة-العوامة” أكثر من 20 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ماخلق حالة ذعر وهلع في صفوف العاملين بجميع القطاعات.
وأشار المستشار الجماعي حسن بالخيضر، في تدوينة على الفيسبوك، اليوم الخميس، إلى أن لجنة خاصة ممثلة عن وزارة الصحة والسلطات المحلية زارت جميع المصانع بطنجة، ودعتهم لأخذ الاحتياطات الضرورية واحترام مسافة الأمان بين العمال.
وأضاف أنه تقرر تبعا لذلك، تقليص ساعات العمل من 12 ساعة إلى ست ساعات في اليوم.
ويأتي هذا الإجراء بعد ظهور بؤر صناعية في مجموعة من المدن بينها طنجة.
وسجلت مدينة طنجة 114 إصابة بكوفيد19.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهور بؤر صناعية..مصانع “الكابلاج” بطنجة تقلص ساعات العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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