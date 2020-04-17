تقرير: المريض 0 لكورونا كان يعمل في مختبر معهد الفيروسات في ووهان

أفادت قناة “فوكس نيوز”، في تقرير لها، أن “المريض رقم صفر” الذي أصيب بفيروس كورونا كان يعمل في مختبر معهد الفيروسات في ووهان الصينية.

وبحسب مصادر القناة “المطلعة على تفاصيل الإجراءات المبكرة للحكومة الصنية، والوثائق ذات الصلة”، فإن موظف المختبر أصيب بالفيروس عن طريق الخفافيش، وبعد ذلك انتشر المرض بين السكان المحليين.

واتهم مصدر فوكس نيوز الصين “بقيامها بأكبر عملية مكلفة في التاريخ لإخفاء الأدلة”.

ومع ذلك، أكدت المصادر أن المختبر لم يطور أسلحة بيولوجية، ولكن كان من المفترض أن يظهر النتائج البارزة لدراسة الفيروسات من قبل العلماء الصينيين.

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واتهمت السلطات الأمريكية مرارًا وتكرارًا الصين بإخفاء بيانات انتشار فيروس كورونا، حيث أعلن عن ذلك في 15 أبريل وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الذي أكد أن الفيروس ربما يكون من أصل طبيعي.

وبدوره طالب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بالشفافية من بكين بشأن الأسباب الجذرية للوباء.

وفى وقت سابق، ردت وزارة الخارجية الصينية على مزاعم إخفاء المعلومات حول موضوع فيروس كورونا، وقالت إن بكين منذ البداية لديها موقفا مفتوحا، ومسؤول فيما يتعلق بنشر البيانات حول وباء فيروس كورونا.