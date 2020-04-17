العثماني: استطعنا محاصرة الوباء ولكن عدم الالتزام بـ”الحجر الصحي” ستكون كلفته قاسية – فيديو

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن المغرب استطاع محاصرة فيروس كورونا، مشدداً في نفس الوقت على أن الكلفة ستكون أقسى في حال عدم الالتزام بـ”الحجر الصحي” في مواجهة الوباء.

جاء ذلك في رسالة وجهها رئيس الحكومة إلى رواد موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عبر مجموعة “مواطن متطوع”، قال فيها إنه تمت محاصرة الوباء، والتقليل من حالات الإصابة في حدود معينة، رغم استمرار ظهور بؤر في عدد من المدن المغربية بين الحين والآخر.

وحذر العثماني المغاربة من عدم الالتزام بالحجر الصحي، وعدم احترام الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن كلفة ذلك ستكون أقسى بكثير، وأصعب، وأغلى ثمناً، من تأثيرات الحجر الصحي نفسه على المواطنين.

وذكر أن المغرب استطاع أن يكون نموذجاً، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفاً أن الحكومة تدرك “صعوبتها وقساوتها على عدد من المواطنين، خاصة الذين توقفوا عن العمل، لكن لابد من إنجاح الحجر الصحي كي نحمي الوطن”.

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ونوه العثماني بنشاط رواد مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الظرف، قائلاً: “أشكركم، إن عمل مجموعات الفيسبوك على توعية المواطنين، بمخاطر الوباء، وبطرق إنجاح الحجر الصحي، ومقاومة الأخبار الزائفة، مهمة وطنية كبيرة جداً”.

وشدد على أنه لا يمكن للجهود الرسمية أن تنجح في مقاومة “الجائحة”، إن لم تساعدها جهود شعبية ومدنية مواطنة في توسيع نطاق التوعية في صفوف المواطنين، “حتى يمكن لهم أيضا إنجاح هذه العملية”، لافتاً الانتباه إلى أنه “لا يمكن لأي إجراء أن ينجج دون انخراط المواطن بإرادة، ووعي، ومعرفة، ومعلومات دقيقة”.

يذكر أن هاشتاج “#شكرا_العثماني” تصدر، الثلاثاء الماضي، الترند في تويتر المغرب، بعد حملة واسعة انخرط فيها مغاربة داخل موقع التغريد رداً على حملات شنها ما أسموه “الذباب الإلكتروني الإماراتي” على المغرب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وأشارت التغريدات مع الهاشتاج المذكور إلن العثماني أحسن إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في المغرب في باقتدار.