قمة الوفاء.. زوج يبلغ 88 سنة يستعين بـ “رافعة” لزيارة زوجته المصابة بـ”كورونا” في المستشفى

كرس زوج أمريكي، يبلغ من العمر 88 سنة، أسمى معاني الوفاء حينما توجه إلى المستشفى، الذي تعالج فيه زوجته بمدينة بوسطن عقب إصابتها بفيروس “كورونا”.

وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية أن الزوج الأمريكي استعان برافعة لرؤية زوجته البالغة من العمر 85، معلقة على الخطوة بكونها تعتبر من القصص الإنسانية لجائحة فيروس “كورونا”.

وشدد المصدر ذاته، استنادا إلى صحيفة بوسطن المحلية، على كون عملية إخضاع المشفى للحجر الصحي للحؤول دون تفشي الفيروس جعل الزوج يفكر في طريقة لزيارة شريكة حياته، مبرزا أنه ركن رافعة في الحديقة المقابلة للغرفة التي تتابع فيها زوجته العلاج.

وأوضح المصدر ذاته أن الزوج صعد إلى أعلى الرافعة بالإستعانة بأحد أقاربه وصعب 3 طوابق حتى مستوى غرفة زوجته، الذي قضى معها 60 سنة من الزواج وتكلم معها قرابة 20 دقيقة.

وأكد المصدر نفسه أن الزوح رفع رسالة حملت عبارة ” أحبك حياتي.. لو اضطررت إلى صعود 10 طوابق ما كان الأمر سيهمني”.