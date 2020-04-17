إيطاليا.. حالات الشفاء تسجل ارتفاعا ملحوظا اليوم الخميس

سجلت إيطاليا اليوم الخميس، ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الشفاء حيث بلغت 2072 حالة.

ووصل عدد المتعافين اليوم ل40164 متعاف في المجموع من أصل 168941 إصابة سجلت منذ بداية الوباء في إيطاليا.

وبلغ عدد الوفيات اليوم الخميس 525، لتكون الحصيلة الإجمالية لوفيات كورونا منذ بدايته في إيطاليا 22170 وفاة.

وأكدت الفحوصات التي أجريت اليوم في نفس البلد إصابة 1189 شخصا بكوفيد 19.

وأصاب فيروس كورونا ، حتى مساء الأربعاء، أكثر من مليوني شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 142 ألفًا، وتعافى أكثر من 539 ألفًا، بحسب موقع “worldmeter” المتخصص برصد ضحايا الفيروس.