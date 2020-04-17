شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يخرق الهدنة.. والتحالف يرد بقصف مواقع عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

فيما يواصل الحوثيون المدعومون من إيران استخدامهم الأسلحة الثقيلة والصواريخ وخرق الهدنة مئات المرات، رد التحالف العربي، أمس الخميس، بشن غارات على مواقع عسكرية للميليشيات في العاصمة صنعاء وضواحيها وسط اليمن.

ضرب مواقع

وأفاد مصدر عسكري يمني، بأن طيران التحالف استهدف بـ3 غارات جبل الحفا الذي يضم معسكرًا لقوات الحرس الجمهوري الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي شرق صنعاء.

وأضاف: إن التحالف نفذ 3 غارات جوية على منطقتي الأعروش والوتدة في مديرية خولان الطيال جنوب شرقي صنعاء.

وذكر أن غارتين جويتين استهدفتا موقعًا عسكريًا لميليشيا الحوثي في منطقة وادي ظهر بمديرية همدان غرب صنعاء، مضيفًا أن التحالف شن غارة ثالثة جوار مستشفى ضلاع في المديرية ذاتها.

547 خرقًا

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن الأربعاء، أن خروقات وقف النار من قبل ميليشيا الحوثي بلغت حتى اليوم 547.

وقال التحالف: «نحتفظ بحق الرد المشروع والدفاع عن النفس في الجبهات أمام الحوثيين».

وكان التحالف قد أعلن الأسبوع الماضي وقفًا لإطلاق النار لمدة أسبوعين في اليمن.

وأكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، على «تطبيق أقصى درجات ضبط النفس أمام انتهاكات الحوثيين».

وشدد على «التمسك بوقف إطلاق النار رغم انتهاكات الحوثيين مع الاحتفاظ بحق الرد».

أعمال عدائية

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والثلاثاء، أشار التحالف إلى 95 انتهاكًا للحوثيين لوقف النار خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحًا أن خروقات الحوثيين شملت أعمالًا عدائية عسكرية بمختلف الأسلحة.

يُذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد، الأحد الماضي، أن إجمالي خروقات ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار خلال الـ48 ساعة الماضية بلغت 241 خرقًا.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن، تركي المالكي، الأربعاء قبل الماضي، وقفًا شاملًا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

استغلال الهدنة

وفي السياق، أعلن الجيش اليمني أن ميليشيات الحوثي الانقلابية ارتكبت 183 اعتداء على مواقع وقوات الجيش الوطني في مختلف الجبهات بمسرح العمليات القتالية خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضح أن الميليشيا استغلت التزام الجيش الوطني وتحالف دعم الشرعية بوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منذ الخميس الماضي، من جانب واحد، استجابة لدعوة الأمم المتحدة.

وصرح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، بأن الاعتداءات الحوثية تنوعت بين شن هجمات وقصف بالمدفعية والعيارات المتنوعة وحشد التعزيزات البشرية والآليات القتالية إلى مواقعها في مختلف الجبهات مستغلة غياب طيران تحالف دعم الشرعية.

صد هجمات

وأكد المصدر تصدي أبطال الجيش الوطني اليمني لعدة هجمات شنتها الميليشيات الحوثية على مواقع عسكرية شمال الجوف، وفي مديرية نهم وفي صرواح والبيضاء وحرض.

كما أفشل الأبطال محاولات تسلل إلى بعض الطرقات والمنشآت العامة بغرض زراعة الألغام والعبوات الناسفة.

وذكر المصدر أن الميليشيات الحوثية استمرت في اعتداءاتها على مواقع الجيش الوطني على امتداد مسرح العمليات بالقذائف الصاروخية والمدفعية والهاون والدبابات وبمختلف أنواع العيارات، مشيرًا إلى استمرار الميليشيات في حشد التعزيزات البشرية والآليات والمعدات القتالية وكذا بناء التحصينات وحفر الخنادق وزراعة الألغام.