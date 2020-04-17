شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدين خرق الطائرات التركية ويستدعي السفير والان نبدء بالتفاصيل

أدانت وزارة الخارجية العراقية بأشد العبارات الاعتداء الذي نفذه الجانب التركي أمس، والذي أسفر عن وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات. وقررت بغداد استدعاء السفير التركي لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية. وتأتي هذه الإدانة على خلفية قيام طائرات تركية بخرق الأجواء العراقية واستهداف مخيم للاجئين قرب قضاء مخمور بشمال العراق الأربعاء. وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي مقتضب، بأن وزير الخارجية محمد علي الحكيم وجه باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج بهذا الخصوص. وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية استنكرت في بيان صحفي في وقت سابق من يوم أمس، خرق الطائرات التركية لأجواء العراق أمس الأول، واستهداف مخيم للاجئين قرب قضاء مخمور، عادة ذلك انتهاكا صارخا لسيادة العراق الوطنية.

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