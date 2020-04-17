ترامب: ذروة انتشار وباء كورونا أصبحت خلفنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة كورونا سمحت بإنقاذ مئات الآلاف من الأشخاص.



وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، قال ترامب خلال تصريحاته اليوم: "ذروة انتشار وباء كورونا المستجد أصبحت خلفنا"، مؤكدًا أن تكثيف الفحوص سيسمح بفتح البلاد التدريجي والانتقال من مرحلة إلى أخرى.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.