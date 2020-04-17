الصدر: ترامب يتلاعب بمصير الشعوب وغير مبالٍ بكورونا‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

اتهم السياسي العراقي البارز مقتدى الصدر، الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"تسييس" أزمة فيروس كورونا لمحاربة خصومه، معتبرا أنه "يتلاعب" بمصير الشعوب وغير مبال بالجائحة.



وقال الصدر في بيان: "عهدنا بك (ترامب) كتجار حروب وإبادة وقتل وترويع للشعوب، واليوم نعهدك تتلاعب بمصير الشعوب وغير مبالٍ بالجائحة أو الوباء، وتسارع إلى تسييسه ومحاربة أعداك به".

وأضاف زعيم التيار الصدري، أن "ترامب أثبت عدم كفاءته في إدارة الأزمة العالمية، ولم يكتف بمهاجمة الصين بل حتى هاجم منظمة الصحة العالمية".

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ودعا الصدر منظمة الصحة العالمية إلى أن "تأخذ دورها بجدية وفعالية أكثر، وتنسق مع دول يهمها مصير العالم أكثر من تجارتها وقمارها ونزواتها".

والثلاثاء، أصدر ترامب تعليمات لإدارته بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، بسبب "طريقة تعاملها مع فيروس كورونا".

وحمّل ترامب المنظمة مسؤولية تفشي الجائحة في جميع أنحاء العالم، واتهمها في المقام الأول بتضليل العالم بشأن الفيروس.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و146 ألفا، توفي منهم أكثر من 144 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 545 ألفا، حسب موقع "Worldometer".