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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يسجل أعلى معدل يومي في إصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الخميس، تسجيل 259 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أعلى معدل يومي منذ ظهور أول حالة إصابة بالبلاد في الثالث من مارس/ آذار الماضي.
وارتفع إجمالي الإصابات في المغرب إلى 2283 حالة، في حين زادت الوفيات 3 حالات لتصل إلى 130 حالة.
كما تماثل للشفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 20 شخصا ليبلغ عدد المتعافين 249 شخصا.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرتها اليومية أن الحالات الجديدة ترتبط ببؤر عائلية في 4 مدن مغربية هي الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس.
ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس/ آذار الماضي، وحتى 20 أبريل الحالي، وفرض وضع الكمامات الطبية بالنسبة للمضطرين للخروج من منازلهم.
كما سارع بإغلاق المدارس قبل ذلك، وقرر حظر مختلف الأنشطة والتجمعات وغلق مجاله الجوي.
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