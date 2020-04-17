شكرا لقرائتكم إصابة أبناء إعلامية لبنانية بكوفيد 19.. "صدمتي كبيرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبرت الإعلامية اللبنانية نادية بساط، عن صدمتها الكبيرة بعد ثبوت اصابة ولديها عاطف وتمارا بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في مقابلة مع "الحدث"، "أن ولديها قدما من بلاد تعتبر بؤر للوباء في أوروبا وهي فرنسا واسبانيا، وعند وصولهم إلى بيروت وخضوعهم لإختبار كوفيد 19 كانت النتيجة ايجابية".

وأكدت أنها لم تتوقع اصابتهما، ووصفت ذلك بأنها كانت "صدمة كبيرة".

بدورهم تحدث عاطف القادم من مدريد وتمارا القادمة من باريس، وقالوا بأنهم انتقلوا من مستشفى رفيق الحريري إلى المنزل ولكن في عزل لأنهم خضعوا لإختبار آخر ثبت أنه سلبي وبالتالي يجب عزلهم بالمنزل لمدة 14 يوم.

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وأكدوا بأنهم لم يروا والدتهم لمدة 6 أشهر.

هذا وأكدت تمارا بأن أعراض الوباء كانت بداية من ألم في الحلق ولكن دون سعال أو حرارة، حيث استبعدوا الأطباء اصابتها بكورونا.

بدورها قالت الإعلامية اللبنانية أنها تتواصل مع عاطف وتمارا عبر تطبيقات الـ"فيديو" لرؤيتهما، وقالت "لنا أشهر لا نرى بعض إلا عبر الإتصالات المرئية وقلبي دايب عليهم".

هذا وكانت ناديا كتبت تغريدة عبر تويتر، عند علمها بإصابة ولديها وقالت "لا شكّ انها من أصعب تجارب الحياة، وصل ولداي الى لبنان كلٌ من بلد وكشف فحص الكورونا انهما يحملان الفيروس، فتلاقا في غرفة مستشفى بعد أن تودعا من ستة أشهر".

وأضافت "الطبيب منعهم من التقبيل والغمر لكنهما كانا سوياً بالقلب وقريباً بإذن الله سينتصران على المرض نهائياً".