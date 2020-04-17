ترامب: الوقت حان "لإعادة فتح" الاقتصاد الأميركي

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واشنطن: أعلن الرئيس دونالد ترمب الخميس أنّ الوقت حان "لإعادة فتح" الاقتصاد الأميركي الذي توقّف جرّاء انتشار وباء كوفيد-19، تاركًا أمر اتّخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد لحكّام الولايات الخمسين.

وأوضح ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض أنّ إعادة فتح البلاد ستتمّ على مراحل "ولايةً تلو أخرى" وعلى أساس معطيات "يُمكن التحقّق منها" لتجنّب موجة جديدة من الفيروس.

سجّلت الولايات المتّحدة أكثر من 660,000 إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 32,000 وفاة، لكنّ هناك مؤشّرات ظهرت على تباطؤ الفيروس، بخاصّة في ولاية نيويورك الأكثر تضرّرًا.

وقال ترمب "استنادًا إلى أحدث البيانات، يتّفق فريق الخبراء لدينا الآن على القول إنّه يُمكننا البدء في المرحلة المقبلة من حربنا، والتي نُسمّيها: + إعادة تشغيل أميركا +".

وحكّام الولايات الخمسين الذين كانوا اتّخذوا سابقًا تدابير مختلفة لحجْر المواطنين، سيتّخذون الآن الإجراءات الواجب اتّباعها لإعادة فتح الاقتصاد، لكنّ الحكومة الفدراليّة نشرت "توصياتها" بهدف إرشادهم.

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وتنصّ التوصيات التي تُشكّل خريطة طريق، على مراحل ثلاث يمكن اتّباعها على أساس معايير دقيقة.

وقال ترمب "نحن لا نعيد فتح (الاقتصاد) بشكل مفاجئ" بل "خطوةً بخطوة، بحذر"، مشيرًا إلى أنّ الحكّام سيتمكّنون من تبنّي "نهج خاصّ يستجيب للظروف المحددة في ولاياتهم".

وأضاف "عندما تنظرون إلى مونتانا، إلى وايومنغ، إلى داكوتا الشماليّة" وهي ولايات بقيت بمنأى نسبيا عن الفيروس، فإنّ الوضع فيها "مختلف جدًا عن نيويورك، إنه مختلف جدًا عن نيوجيرسي" وهما الولايتين الأكثر تأثّرًا بالفيروس. وتابع ترمب "الأمر إذًا سيكون معتمدا بشكل أساسي على حكّام" الولايات.

وقال "سنكون بمنتهى اليقظة لمنع الفيروس من العودة من الخارج".

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