شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطلب التحقيق في بناء مستشفى خاص وشقق سكنية بمركز شباب حلوان الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الشباب والرياضة والتنمية المحلية، بشأن استغلال سور مركز شباب حلوان الجديدة وهو ثانى أكبر مركز شباب على مستوى الجمهورية من حيث المساحة، حيث تم بناء أدوار مخالفة أعلى المحلات وتحولت لشقق سكنية ومستشفى خاص مع إصدار عقود تشوبها الريبية، على حد قوله.

وطالب عضو مجلس النواب، فتح تحقيق عاجل وسريع فى هذا الأمر، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فى هذه المخالفات، لافتا إلى أن إصدار عقود لمدة 59 عاما بمثابة إهدار للمال العام، و مخالفة لتوجهات الدولة ، حيث شهدنا فى السنوات الأخيرة اهتمام كبير بأملاك الدولة، وإزالة أى تعديات عليها، ومحاسبة المسئولين عن هذا الأمر، مما يستوجب ضرورة ان يتم محاسبة كل مسئول يثبت تورطه فى هذا الأمر الذى نتج عنه مزيد من العشوائيات والتعدى على أملاك الدولة.

وتساءل عضو مجلس النواب بحلوان، أن مركز الشباب من المفترض انه مكان لممارسة النشاط الرياضى، وملك للجميع، وليس من حق أحد أن يتم تسجيل عقود بدون صفة لمن لا يستحق، وتم التعدى وبناء مستشفيات وشقق سكنية بالمخالفة للقانون، وبعد تسكين المواطنين يصبح من الصعب إزالة هذه الوحدات المخالف لكافة نصوص القانون والأعراف الدستورية.

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الجدير بالذكر ان التقرير الحكومي المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تحت مسمي "حصاد مرحلة البناء للعام المالي 2018/ 2019"، أكد الانتهاء من تنفيذ 6265 مشروعأً فى مختلف القطاعات والبرامج، بتكلفة حوالى 466 مليار جنيها، منها 101 مليون جنيه لقطاع الشباب والرياضة لتنفيذ 5 مشروعات رئيسية.