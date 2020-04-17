السيطرة على حريق هائل في أرض زراعية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
تمكنت قوات الحماية المدنية في دمياط من السيطرة على حريق هائل اندلع في أراض زراعية، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، بمنطقة الزناري في قرية العنانية التابعة لمركز دمياط.
وأخطرت قوات الشرطة بالحريق، وجرى استدعاء سيارتي إطفاء للتغلب على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.
انتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابسات وأسباب الحادث، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة.
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