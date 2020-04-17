الجريمة في 24 ساعة.. قتل وانتحار ومقاطع منافية للآداب على الفيس وعصابة الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين قتل شاب أمام زوجته بسبب خلافات الجيرة والمشهد الأخير في انتحار مدرس بمنشأة القناطر، وسقوط تاجر آثار وعصابة الاتجار في الدم والبلازما.

-قتلوه أمام زوجته.. المشهد الأخير لضحية خلافات جيرة في إمبابة

شقيقان ونجل عمهما تجردوا من المشاعر الإنسانية، انهالوا بالضرب على جارهم أمام زوجته فعاجله أحدهم بضربة على رأسه بواسطة حجر ليصاب الجار بنزيف داخلي أنهى حياته، لتلقي الشرطة القبض على المتهمين الثلاثة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-سقوط عصابة الدم.. سرقوا أكياس الدم والبلازما من مستشفى بالمنوفية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالمنوفية، من ضبط عدد من الأشخاص لقيامهم بالاستيلاء على كمية من أكياس الدم والبلازما من إحدى المستشفيات بالمنوفية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"قطع شرايين يده".. المشهد الأخير في انتحار مدرس بمنشأة القناطر

ضائق مالية ألمت بمدرس أصيب على إثرها بأزمة نفسية دفعته لاتخاذ قراره بالرحيل عن عالمنا بشكل مأساوي تاركا أسرته، كتب أحداث الفصل الأخير من حياته منتحرا، أمسك آلة حادة وقطع شرايين يده ليفارق الحياة سريعا.

للتفاصيل اضغط الرابط

-ضبط 3 أشخاص يديرون صفحة على "فيسبوك" لعرض مقاطع منافية الآداب

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص لإدارتهم صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لعرض مقاطع فيديو وصور منافية للآداب.

للتفاصيل اضغط الرابط

-"ألقى الكيس وحاول الهرب".. ضبط شخص بحوزته 30 قطعة أثرية داخل فندق بسوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص بحوزته 30 قطعة أثرية داخل فندق بسوهاج.

Advertisements

للتفاصيل اضغط الرابط

-"ورق جرايد مكان الفلوس والدهب".. ضبط عصابة تسرق أموال رواد البنوك في حلوان

تمكن ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامهم بتتبع المواطنين المترددين على البنوك والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-كبسولات لعلاج السكر والتخسيس.. ضبط مخزن عطارة مغشوشة في الشيخ زايد

داهمت مأمورية مكبرة من التموين وإدارة الطب البيطري مخزن عطارة غير مرخص بمدينة الشيخ زايد.

للتفاصيل اضغط الرابط

-سقوط عصابة سرقة المواد البترولية في المعصرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول.

للتفاصيل اضغط الرابط

-ضبط مدير شركة بالجيزة عرض كحولاً مجهول المصدر على "الفيسبوك"

ضبط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، المدير المسؤول عن شركة، لعرضه عبوات مواد مطهرة مجهولة المصدر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

للتفاصيل اضغط الرابط