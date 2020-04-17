السياحة: تطهير وتعقيم 374 فندقا بشرم الشيخ والغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، الانتهاء من تعقيم وتطهير "130" فندق بمدينة شرم الشيخ من "170"، و244 من 260 بالغردقة.

وبحسب بيان له، جاء ذلك في إطار خطة الوزارة، للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد "covid-19" وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

وقال العاصي، إنه جار استكمال أعمال التعقيم والتطهير، تباعا، والتي تتم بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية ووفقا للمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

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وانتهت وزارة السياحة والآثار، أمس، من تعقيم وتطهير كافة الفنادق العائمة والثابتة بمحافظتى الأقصر وأسوان، وتلك الموجودة بالقاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية وبورسعيد.

وتفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أعمال التعقيم والتطهير الجارية بأحد الفنادق السياحية بالقاهرة، استمرارا لتطبيق إجراءات الوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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