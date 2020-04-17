"القومي للمرأة" ينعى الأمين العام لمجلس الطفولة والأمومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي :
نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والتي وافتها المنية مساء الخميس بعد صراع مع المرض.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان مساء الخميس، عن عميق حزنها لوفاة الصديقة العزيزة الدكتورة عزة العشماوي، والتي قامت بدور كبير لحماية حقوق الأطفال والفتيات، مشيرة إلى أنها "كانت سيدة عظيمة مجتهدة دؤوبة مخلصة ومحبة لعملها ومؤمنة بأهمية الرسالة التى تقوم بها، متحملة آلام المرض فى شجاعة وصبر ورضاء بقضاء الله".
وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة وأسرة المجلس القومي للطفولة والأمومة، سائلين الله عز وجل أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته.
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