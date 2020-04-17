259 حالة المغرب يسجّل أكبر معدّل يومي للإصابات بكورونا

سجلت السلطات الصحية المغربية 259 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر زيادة يومية منذ بدء التفشي في البلاد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي أنه تم، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، تسجيل 259 إصابة مؤكدة جديدة بفيروسكورونا في البلاد ليرتفع العدد الإجمالي بالمملكة إلى 2283 حالة.
وأفاد اليوبي برصد 3 وفيات جديدة ناجمة عن المرض لتبلغ الحصيلة الإجمالية للمتوفين بسبب الفيروس إلى 130 حالة.
كما ذكر المسؤول المغرب أنه تم تسجيل 20 حالة شفاء جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين إلى 249 شخصا.
من جهة أخرى، أشار اليوبي إلى أن الإصابات الجديدة ظهرت أساسا بالبؤر العائلية التي تم الإعلان عنها خلال الأيام الأخيرة، لكن هناك أيضا بؤر همت بعض الوحدات التجارية والصناعية بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة وإلى حد ما مدينة فاس.
وأضاف: "لاحظنا خلال الأيام الأخيرة انخفاض نسبة الحالات التي تم التكفل بها وهي في حالة صحية متطورة أو حرجة، ليصل مجموع الحالات الصحية أثناء التكفل بالحالات بالنسبة لمجموع الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء إلى 9".
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