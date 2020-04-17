بعد هزيمة كورونا.. سنغافورة تتعرض لموجة ثانية قاسية

أعلنت سنغافورة، التي تواجه موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الخميس، عن زيادة قياسيّة في عدد الإصابات بالفيروس خلال 24 ساعة، وخاصة بأماكن إقامة العمال الأجانب، حسبما ذكر

موقع سكاي نيوز.

وكانت سنغافورة تمكنت في وقت سابق من احتواء فيروس كورونا عبر تبني نظام فحص وتتبّع لمن خالطوا المصابين، لكن الارتفاع الكبير في عدد الإصابات المحلية

خلال أبريل دفع الحكومة إلى فرض تدابير أكثر شدة بينها إغلاق غالبيّة أماكن العمل.

وأفادت وزارة الصحة، الخميس، بوجود 728 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وهي أكبر زيادة في يوم واحد، ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 4427 حالة بينها 10 وفيات.