بعد ظهور حالة كورونا بمحافظة أضم نشطاء: اللهم أرفع البلاء

أنضمت محافظة أضم بالمملكة العربية السعودية للمحافظات التي سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد ظهور أول حالة مصاب بها، وشاركتها محافظة الليث في نفس الوقت حيث تم اكتشاف حالتين بها.

ومع ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس، دشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هناك هاشتاج يحمل اسم الحالات المصابة، معبرين عن قلقهم من زيادة الحالات وظهورها حتى بمناطق بعيدة.

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وكانت الحالة التي تم اكتشافها في محافظة أضم تلك المنطقة الجبلية التي تقع بالجنوب الغربي في السعودية لشخص مسن، أما الحالتين المصابتين في محافظة الليث فممارس طبي آسيوي وأخر يعمل

مسعفًا بالهلال الأحمر، وذكرت الوسائل الإعلامية السعودية أن الحالات بالحجر الصحي بجدة ووضعها مستقر.

فيما نشر الكثيرون صورة توضيحية بعدد المصابين في كل منطقة بالمملكة داعين من الله عز وجل رفع البلاء والوباء لتعود الحياة مرة أخرى لطبيعتها، ومن بينها:" سجلت وزارة الصحة نسبة الحالات المصابة بمرض كورونا حيث بلغت بالمملكة العربية السعودية 518 حالة وجدة تسجل أعلى نسبة..نسأل الله أن يرفع الغمة عن بلادنا والعالم أجمع".

وعلق أخر بأية قرآنية من سورة البقرة:"ولَنبلُونَّكُم بشيءٍ من الخوفِ والجوعِ ونقصٍ من الأموالِ والأنفسِ

والثمراتِ وبشّر الصَّابرين"، ودعا الله عز وجل رفع البلاء وذلك بعد زيادة الحالات المصابة.

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واعرب البعض عن غضبهم ممن يخالفوا الاجراءات الوقائية التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس وقال المغردون:"بعد إعلان الحالات المصابة والأرقام المتصاعدة..إلي من لم يحس بخطورة الوضع ولازال يخالف التعليمات.. هذا يحتاج علاج فعلي..الله هون علينا وعافنا وارحمنا من الوباء والبلاء الذي حل في جميع بلدان العالم..برحمتك وقدرتك يارب تنجينا ومن نحب من هذا الوباء".

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت اليوم الخميس، عن تسجيل 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 6380، موضحة أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 83 حالة،كما تم تسجيل 59 حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية 990 حالة، و5307 إصابات نشطة بالفيروس منها 71 حالة حرجة.