أعلن البيت الأبيض أن السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب اتصلت هاتفيا بكاري سيموندس، خطيبة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وتمنت لهما الشفاء العاجل من فيروس كورونا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال البيت الأبيض في بيان له، اليوم الخميس، إن "السيدة ترامب عبرت عن تمنياتها الطيبة للسيدة سيموندس ورئيس الوزراء جونسون، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تصلي من أجل شفائهما العاجلوالكامل".
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أصيب بفيروس كورونا، ونقل إلى العناية المركز لعدة أيام قبل أن بدأ بالتعافي.
كما ذكرت خطيبته الحامل كاري سيموندس يوم 4 أبريل الجاري أنها شعرت بأعراض مماثلة للإصابة بفيروس كورونا، لكنها تماثلت للشفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلانيا ترامب لخطيبة جونسون الحامل: نصلي من أجلكما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.