اندلاع حرائق جديدة قرب مفاعل تشيرنوبل في أوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون إن حرائق جديدة اندلعت اليوم الخميس في المنطقة المحيطة بمفاعل تشيرنوبل النووي المغلق، بسبب رياح عاتية زادت من صعوبة إخماد ألسنة اللهب ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. روسيا اليوم. وكان عمال الطوارئ تمكنوا قبل عدة أيام من احتواء حرائق اجتاحت الغابات المحيطة بموقع أسوأ كارثة نووية بالعالم التي وقعت عام 1986. عام 1986. وقللت السلطات الأوكرانية من أي مخاطر تتعلق بحدوث إشعاع. Advertisements وأفادت خدمة الطوارئ بأن ثلاثة حرائق جديدة اندلعت لكنها "ليست كبيرة ولا خطيرة". وصرح فلاديمير ديمشوك مدير إدارة استجابة الطوارئ، بأن أكثر من ألف شخص يشاركون في إخماد الحرائق.

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