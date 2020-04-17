وسائل إعلام: ترامب وجه بإعادة فتح الاقتصاد على 3 مراحل

أفادت وسائل إعلام بأن التوجيهات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يرتقب نشرها رسميا اليوم الخميس، تقضي بإعادة فتح الاقتصاد على 3 مراحل ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وحسب التقارير الإعلامية، فإن المرحلة الأولى من رفع القيود المفروضة بسبب فيروسكورونا تتضمن إعادة فتح مشاريع الأعمال الكبيرة مثل المطاعم أو دور السينما، بشرط التزامها بالتباعد الاجتماعي.
وتتضمن المرحلة الثانية رفع القيود عن السفر "غير الضروري" وإعادة فتح المدارس، فيما سيسمح فيالمرحلة الثالثة لذوي الحالة الصحية الضعيفة بالتفاعل الاجتماعي من جديد.
كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن ترامب أبلغ حكام الولايات بأنه سيكون بإمكانهم في رفع القيود في ولاياتهم بحلول 1 مايو المقبل أو حتى قبل ذلك الموعد.
ومن المتوقع أيضًا أن يعلن ترامب عن خطط جديدة للتوظيف في مجال متابعة انتشار الفيروس.
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