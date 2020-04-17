مقتل وإصابة جنود أتراك بانفجار «مفخّخة» بسوريا

دمشق (وكالات)

لقي عدد من الجنود الأتراك وعناصر من الفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة مصرعهم وجرح آخرون بانفجار سيارة مفخخة في قرية أهراس بريف رأس العين في شمال شرقي سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، نقلا عن مصادر محلية إنه تم سماع دوي انفجار عنيف ضرب قرية أهراس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، ضمن منطقة المناجير التابعة لريف رأس العين بشمال الحسكة، وتبين أنه ناجم عن آلية مفخخة استهدفت القوات التركية وأحد الفصائل الموالية لها، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى، بينهم جنود أتراك.

وكشف المرصد عن دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب، واتجه نحو النقاط التركية في ريف إدلب ضمن منطقة «بوتين – أردوغان»، ويتألف الرتل من نحو 40 آلية تحتوي معدات عسكرية ولوجستية. ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 2635 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وشهدت الساعات الفائتة خلال اليوم الـ42 من وقف إطلاق النار الجديد خروقات متعددة على محاور حلب وإدلب وحماة، فيما تشهد الأجواء تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع فوق محاور سهل الغاب وريف إدلب الغربي.

وقتل 3 عناصر من فصائل المعارضة وأصيب 5 آخرون بجراح، في سهل الغاب، جراء استهداف آلياتهم بقنابل من طائرة مسيرة مجهولة، كما استهدفت الطائرة ذاتها آلية عسكرية لتنظيم إرهابي في المنطقة.