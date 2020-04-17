أميركا والصين تتعهدان باستعادة «الصحة والازدهار العالميين»

واشنطن (وكالات)

تعهّدت الولايات المتحدة والصين بالتنسيق لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ، رغم التوترات القائمة بينهما، فيما تتهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكين بأنها «أخفت» خطورة الوباء عندما ظهر في الصين، وجمّدت المساهمة المالية الأميركية في منظمة الصحة العالمية، متهمةً إياها بأنها منحازة إلى الصين.

وشدّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مكالمة هاتفية مع أعلى مسؤول في الحزب الشيوعي الصيني للسياسة الخارجية يانغ جييشي مجدداً على «ضرورة» تشارك المعلومات لمكافحة وباء «كوفيد -19 » وتجنّب أوبئة في المستقبل.

ولكنه حاول أيضاً الظهور بمظهر المتعاون عندما أشار في بيان لوزارة الخارجية الأميركية عن الاتصال، إلى المساعدة التي قدمتها واشنطن إلى بكين في يناير، والصادرات الصينية من معدات طبية إلى الولايات المتحدة «للاستجابة إلى طلب حيوي». وقالت الخارجية الأميركية: «إن الطرفين أكدا التزامهما بالتغلب على وباء كوفيد-19 واستعادة الصحة والازدهار العالميين». ونقلت وكالة أنباء «الصين الجديدة» الرسمية عن يانغ جييشي قوله إن بكين «مستعدة لمواصلة تشارك معلوماتها وخبرتها» في إدارة الوباء مع الولايات المتحدة.

ومن جانبه، أكد الرئيس دونالد ترامب، أمس، أن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية. ولا يزال مصدر الفيروس غامضاً.

وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، أكد أن المخابرات الأميركية تشير إلى أن الفيروس نشأ على الأرجح بشكل طبيعي ولم يتم تخليقه في معمل بالصين، ولكن لا يوجد ما يؤكد أياً من الاحتمالين. ولا تعتقد الولايات المتحدة أن الفيروس كان مرتبطاً بأبحاث الأسلحة البيولوجية. ولكن الاستخبارات الأميركية تراجع مجموعة المعلومات الحساسة حول فرضية «تخليق الفيروس معملياً»، وفقاً لمصدر استخباراتي. بيد أن وزارة الخارجية الصينية ردت، أمس، بالتأكيد على أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها لم تجد أي دليل على أن فيروس كورونا، الذي تسبب في إصابة ما يربو على مليوني شخص في أنحاء العالم، أُنتج في أحد المعامل. ويشير التوافق العلمي الواسع إلى أن فيروس كورونا نشأ في الخفافيش.