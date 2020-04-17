خبراء لـ«الاتحاد»: زيادة الفحوص أقصر طرق حصار «الوباء»

عبد الله أبو ضيف وأحمد القاضي (القاهرة)

مع استمرار الجهود العالمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، حذر خبراء من أن حاملي الفيروس دون ظهور أعراض قد يتسببون في انتشار أكبر للوباء دون أن يدروا، وهو ما وصفوه بـ«التهديد الخفي».

وأعلنت الصين تشخيص بعض الحالات الإيجابية الحاملة لفيروس كورونا المستجد، ولكن هذه المرة دون ظهور أية أعراض عليهم، مثل الحمى الشديدة والالتهاب الرئوي، والبداية كانت مع تسجيل 56 حالة جديدة منهم 28 شخصاً من الوافدين الأجانب إلى الصين، ليرتفع عدد الحالات التي تخضع للمراقبة إلى 1104 حالات حتى الآن.

وحرص مجلس الدولة الصيني على منع انتشار الوباء مرة أخرى، حيث أصدر بياناً يلزم فيه الوحدات الصحية بضرورة الإبلاغ عن الحالات الإيجابية التي لا تظهر عليها الأعراض في غضون ساعتين من التشخيص وعزلها تماماً، بعد أن أكدت الدراسات أن هؤلاء قد يكونون سبباً في إعادة انتشار الوباء في الصين، فهم أكثر خطورة من الذين تظهر عليهم الأعراض بصورة طبيعية.

والصين ليست وحدها، إذ ظهر الأمر نفسه أيضاً في عدة دول أخرى، منها الولايات المتحدة، حيث أثبتت تحاليل الأجسام المضادة أن بعض موظفي إحدى الشركات حاملون للفيروس دون ظهور أي أعراض عليهم.

وفي إقليم لومبارديا في إيطاليا كانت ذروة خطورة الحاملين للفيروس دون أعراض، حيث أبلغت السلطات المحلية عن وفاة أكثر من 5 أشخاص أثناء نومهم بسبب إصابتهم بفيروس «كوفيد - 19».

وهذه الحالات كانت محط أنظار الباحثين فكثفوا جهودهم للتعرف على أسباب عدم ظهور المرض عليهم، وتوصلت الأبحاث إلى نتيجتين، الأولى تفيد بأن بعض الأجسام البشرية قوية وقادرة على إفراز نظام مناعي قوي يحول دون ظهور الأعراض، والثانية أن الفيروس الذي لا يسبب أعراضاً ربما يكون أقل حدة من الفيروس المعروف «كوفيد - 19».

وتشير دراسات أميركية إلى أن 25% من المصابين بكورونا لا تظهر عليهم أعراض الإصابة، ولذلك على الجميع توخي الحذر والتعامل مع جميع المحيطين على أنهم مصابون بالمرض، وشددت على ضرورة اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية وأهمها العزل المنزلي.

وفي هذا السياق، أشار الخبير في منظمة الصحة العالمية الدكتور علاء حشيش إلى أن الصين تعد نموذجاً، حيث تعاملت في البداية مع كافة مرضى الالتهاب الرئوي الحاد على أنهم مصابون بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف حشيش لـ«الاتحاد» أن التوسع في إجراء التحاليل المعملية هو النصيحة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية لجميع دول العالم للتخلص من هذه الأزمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ علم الفيروسات، أن هناك بالفعل مجموعات تصاب بكورونا ولا يظهر عليها العدوى، وحسب منظمة الصحة العالمية فإن 85% من المصابين لا يحتاجون إلى علاج، مشيراً إلى أن وجود موجة ثانية من «كوفيد - 19» مرتبط بالوصول لعلاج للفيروس من عدمه، وهو الأمر الذي سيحدد بنسبة كبيرة مدى استمرار الفيروس بوضعه الحالي.

وذكر مصباح لـ«الاتحاد» أن هناك عاملاً آخر متمثلاً في نجاح استراتيجية «مناعة القطيع»، حيث تتمحور حول إصابة نحو 60% من السكان بفيروس كورونا، ومن ثم تشكل درع أمان وأجساماً مضادة للمجتمع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى.

وأما الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية أمراض الصدر، فأوضح أن «كوفيد - 19» هو فيروس جديد ومتحور ومن ثم يتعذر التنبؤ بما يمكن أن يحدثه خلال الشهور القادمة.

وأضاف المغازي أن الحل الفعّال هو التوسع في إجراء التحاليل لرصد المصابين.