كورونا.. رصد المناطق «الموبوءة» بفحص مياه «المجاري»

سيدني (رويترز)

أفاد باحثون أستراليون، أمس، بأنهم يتوقعون البدء في غضون أسابيع في فحص الصرف الصحي قبل معالجته لرصد انتشار فيروس كورونا، وذلك للمساعدة في تحديد المناطق المهددة بعد نجاح تجربة محلية.

وأجرت هيئة العلوم الوطنية الأسترالية وجامعة كوينزلاند التجربة في الولاية، وستستخدم لتطوير نظام مراقبة قال باحثون إنه سيساعد المسؤولين، عندما يبدأون في تخفيف القيود على حركة السكان.

ويستخدم المشروع الجديد نظاماً قائماً تراقب من خلاله أجهزة مكافحة الجريمة مياه الصرف، ويغطي نحو 57 في المئة من السكان لرصد وجود المخدرات في المدن الأسترالية.

وفي التجربة التي أجريت في كوينزلاند، نجح العلماء في رصد جزء جيني من فيروس كورونا المستجد في مياه صرف من محطتين لمعالجة مياه الصرف.

وقالت هيئة العلوم الوطنية: «إنه عن طريق الاستخدام على نطاق أوسع سيكون من الممكن تحديد العدد التقريبي للأشخاص المصابين في منطقة جغرافية من دون فحص كل شخص على حدة».

وتشير البيانات الصينية إلى أنه من الممكن رصد الفيروس في البراز في غضون ثلاثة أيام.