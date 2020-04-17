اتفاق خليجي على إنشاء شبكة أمن غذائي موحدة

جمال إبراهيم ووكالات (عواصم)

وافقت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، على اقتراح دولة الكويت بإنشاء شبكة أمن غذائية متكاملة خليجية موحدة، لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة بتكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدراسة الفنية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية: «إن وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، شارك أمس في الاجتماع الاستثنائي الثاني، عبر تقنية الاتصال المرئي بين وزراء التجارة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لاستعراض الجهود المبذولة في دول المجلس للتصدي لتداعيات وآثار جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)».

وذكر البيان أن الوزراء المعنيين بحثوا أيضاً الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد على دول الخليج، ومناقشة الأمن الغذائي.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، شفاء 19 حالة ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 225 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 119 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 1524 حالة.

وفي هذه الأثناء، أغلقت سلطنة عمان سوقاً للأقمشة في مدينة يتردد عليها السياح بسبب مخاوف من انتشار «كورونا»، في حين أعلنت اكتشاف أكثر من 100 إصابة جديدة، ليتجاوز عدد الإصابات ألف حالة.

ومن جانبها، كشفت وزارة الصحة في البحرين عن قيامها بزيارات ميدانية لإجراء فحوصات عشوائية لمواطنين ومقيمين في عدد من مناطق المملكة.

وعلى صعيد منفصل، قرر مجلس الوزراء الأردني اقتطاع نسب مختلفة من رواتب رئيس الوزراء والوزراء وكبار المسؤولين لدعم المتضررين من وباء كورونا.

وفي مصر، قررت الحكومة تطبيق إغلاق شبه كامل للأماكن العامة في «أعياد الربيع» الأسبوع المقبل، لمواجهة تفشي الوباء.

وارتفع إجمالي الوفيات بالجزائر جراء كورونا، إلى 348 حالة، وبلغ إجمالي الإصابات 2268 حالة.