جريفيث لمجلس الأمن: فرصة سانحة لإحلال السلام في اليمن

عمّان (وكالات) قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، أمس، إن مفاوضاته مع الأطراف المتصارعة تحزر «تقدماً جيداً للغاية في التوصل لتوافق حول مقترح وقف إطلاق النار في عموم اليمن» تقدمت به المنظمة الدولية.

وأضاف جريفيث، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن: «والآن نضاعف جهودنا لتجسير أهم نقاط الاختلاف العالقة بين الأطراف»، لافتاً إلى أنه ومنذ أسبوعين يخوض «مفاوضات يومية» مع هذه الأطراف «حول نصوص الاتفاقات التي اقترحتها الأمم المتحدة» لإنهاء الصراع.

وأكد أن «هناك فرصة سانحة لإحلال السلام في اليمن الذي يمر بوقت صعب للغاية» مع استمرار التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية الانقلابية على جبهات عدة منذ ثلاثة أشهر. وحذر المبعوث الأممي من أن وباء كوفيد- 19 يهدد «بتعميق معاناة اليمنيين»، وقال: «ليس هناك وقت أفضل (من هذا الوقت) ليلتزم الأطراف بإسكات البنادق، وإنهاء النزاع عن طريق حل سياسي سلمي».

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