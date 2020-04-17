اليمن.. مقتل قائد عسكري بهجوم مسلح في يافع

بسام عبدالسلام (عدن) قتل مسؤول أمني بارز في جهاز الحزام الأمني بمحافظة لحج وأصيب اثنان من مرافقيه إثر كمين نصبه مسلحون في مديرية يافع. وأوضح مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن قائد قوات الطوارئ في الحزام الأمني في منطقة المفلحي بمديرية يافع النقيب عارف مطري قتل وأصيب اثنان من مرافقيه بجراح إثر إطلاق النار الذي استهدف قوة أمنية كانت تشارك في تعقب عناصر مسلحة في المنطقة،

تورطت في عملية نهب أسلحة وذخائر قدمها التحالف العربي لإسناد المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء.

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