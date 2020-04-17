محمد بن سلمان: السعودية حريصة على مصلحة الشعب اليمني

الرياض (وكالات)

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، وزير الدفاع ، حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق وأمنه واستقراره، معلناً أن المملكة ستواصل القيام بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس. وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن جوتيريس «أبدى امتنانه العميق لإعلان المملكة تقديم دعم إنساني لليمن بمبلغ 500 مليون دولار، معرباً عن شكره للمملكة على ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق نتائج متقدمة ووصول الأطراف اليمنية إلى السلام المنشود، مقدراً عالياً جهود سمو ولي العهد الكبيرة في هذا الشأن».

كما أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بما تبذله المملكة من جهود كبيرة في قيادة مجموعة دول العشرين، وبالمبادرات التي قدمتها في إطار الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا.

يذكر أن التحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة السعودية، أعلن الأربعاء الماضي وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد. وأكد التحالف أن القرار يؤكد رغبة التحالف العربي بقيادة السعودية في تهيئة الظروف المناسبة لعقد وإنجاح جهد المبعوث الأممي لليمن، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، والعمل على مواجهة جائحة كورونا ومنع انتشار الوباء.

وأوضح أن «التحالف يهدف من وقف إطلاق النار إلى إيجاد خطوات بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن».

ولفت إلى أن تلك الخطوة «ستدعم بشكل كبير جميع الخطوات الأساسية مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يتفق عليه اليمنيون».