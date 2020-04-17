تحذيرات من استمرار السيول في اليمن

صنعاء (الاتحاد)

حذّر المركز اليمني للأرصاد، أمس الخميس، من استمرار تدفق السيول جراء هطول الأمطار الغزيرة في العديد من محافظات البلاد، داعياً المواطنين إلى عدم التواجد في ممرات السيول خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وشهدت اليمن، هذا الأسبوع، أمطاراً غزيرة نجمت عنها سيول جارفة أودت بحياة ثمانية أشخاص على الأقل في صنعاء ومحافظتي مأرب والبيضاء، وأوقعت خسائر مادية كبيرة.

وذكرت مصادر محلية في البيضاء، أمس الخميس، لـ«الاتحاد»، أن شاباً تُوفي بعدما جرفت السيول في منطقة قانية سيارة كانت تقل أربعة أشخاص، وذلك غداة وفاة أسرة مكونة من خمسة أشخاص بينهم، ثلاثة أطفال، وفقدان خمسة أشخاص، بينهم أطفال، جراء تدفق السيول في مدينة مأرب واجتياحها مخيمين للنازحين شرق المدينة.

وغمرت مياه السيول، وبشكل غير مسبوق في مأرب، العديد من المنازل التي شيدت في مجرى الأمطار والسيول شرق المدينة. وكان شخصان، أحدهما طفل، توفيا مساء الاثنين الماضي إثر تدفق السيول الكبيرة واجتياحها أحياء سكنية في صنعاء.

وأجرى رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، اتصالاً هاتفياً مع مسؤولي المناطق المتضررة لمتابعة عمليات الإنقاذ والإغاثة التي تنفذها السلطة المحلية لمواجهة تداعيات الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة مأرب.

ووجه رئيس الوزراء اللجنة الحكومية العليا للإغاثة والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، بتفعيل التنسيق مع المنظمات الأممية والدولية وشركاء العمل الإنساني لإسناد جهود السلطة المحلية في مأرب، وإيصال المواد الإغاثية وتوفير مخيمات الإيواء ووسائل النقل الآمنة للمتضررين.