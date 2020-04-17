عيادات «الهلال» تعالج 6 آلاف يمني في الساحل الغربي

عدن (الاتحاد)

تبذل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية جهوداً كبيرة في سبيل إيصال الخدمات الطبية إلى المرضى والمحتاجين على امتداد الشريط الساحلي الغربي في اليمن، وذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تبذلها من أجل التخفيف من معاناة الاشقاء في ظل الأزمة الراهنة. وتحقق العيادات المتنقلة التي تسيرها الهيئة للمناطق النائية والبعيدة في الساحل الغربي نجاحات متواصلة، من خلال أعداد الحالات المرضية التي يجري معاينتها وتقديم لها العلاجات المجانية.

وتطوف ثلاث عيادات متنقلة بكامل طواقمها ومستلزماتها الطبية يومياً على القرى والتجمعات السكانية في الشريط الساحلي من الخوخة جنوباً، وصولاً الى الدريهمي شمالاً، فضلاً عن تجمعات النازحين في منطقتي العليلي والوعرة بمديرية الخوخة ومنطقة الحيمة بمديرية التحيتا محافظة الحديدة.

ورفعت الهيئة وتيرة تسيير العيادات المتنقلة إلى المناطق المحتاجة والمنكوبة بالأوبئة والأمراض القاتلة، وذلك بهدف مساعدة المرضى والأهالي على الحصول على رعاية صحية متكاملة، حيث جاءت التحركات الصحية مواكبة لخطة العمل الشاملة التي تتبناها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مع التطورات والأوضاع الصحية التي تشهدها المناطق والقرى النائية على امتداد الساحل الغربي.

وقدمت عيادة الهلال الإماراتي علاجات خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 لأكثر من 6100 حالة متنوعة تضمنت أمراض الحميات (الضنك والملاريا) والإسهالات المائية الحادة، وأمراض الجهاز التنفسي. وأسهمت زيادة نشاط العيادات التي وصلت إلى 50%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي إلى ارتفاع عدد الحالات التي تم معالجتها منذ إطلاق مشروع العيادات المتنقلة في النصف الثاني من عام 2018 ليصل إلى أكثر من 84 ألف حالة مرضية مختلفة.

ورافق تسيير العيادات المتنقلة إلى القرى والمناطق النائية والبعيدة، تزويد مستشفيات ومراكز صحية في الدريهمي وحيس والتحيتا والخوخة وموزع والوازعية بشحنات دوائية متكاملة لمواجهه الأمراض المنتشرة والمعدية.

وأكد مدير الإدارة الطبية بهيئة الهلال في الساحل الغربي الدكتور علي الموري الحرص على استمرار العيادات المتنقلة للقيام بواجبها الإنساني تجاه الأشقاء اليمنيين الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية، وتقديم الأدوية المجانية للذين لا يجدون ثمنها في القرى والمناطق النائية، موضحاً أن العيادات المتنقلة تحمل على عاتقها التوعية بأخطار الأوبئة والأمراض، وآخرها فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وأشار إلى أن العيادات المتنقلة تواصل عملها على مدار الأسبوع دون توقف وتجوب القرى والمناطق، وتلبي النداءات والمناشدات الإنسانية من أجل التخفيف من معاناة الأهالي والمرضى ومساعدتهم صحياً.

وعبر عدد من المستفيدين عن سعادتهم وجزيل شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدين في تصريحات صحفية أن وصول العيادات المتنقلة بشكل دوري إلى قراهم خفف عنهم أعباء الانتقال إلى المستشفيات في مراكز المديريات سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة جراء الحرب المفروضة من قبل الميليشيات الحوثية.