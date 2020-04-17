مصر تسجل 168 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة

أعلنت مصر تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تعود جميعها لمصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم ثلاثة أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيدـ19) ارتفع ليصبح 781 حالة، من ضمنهم الـ 596 متعافياً.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس توجد في مستشفيات العزل وتخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 2673 حالة، من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل،.

وأوضح المتحدث تسجيل 13 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 196.

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