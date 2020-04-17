بريطانيا تسجل 861 وفاة إضافية بكورونا وتمدد الحجر المنزلي

قالت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، إنها سجلت وفاة 861 شخصاً إضافياً في المستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء الإصابة بكوفيد-19، وذلك قبل أن تعلن الحكومة مساء تمديد إجراءات الحجر المنزلي.

وبعد عدة أيام شهدت تراجعاً في الأرقام، سجّل اليوم الخميس ارتفاع بمئة وفاة عن يوم أمس الأربعاء. وتظهر أحدث البيانات أيضا أنّ عدد الذين أثبتت الفحوص الطبية إصابتهم بالفيروس تخطى المئة ألف.

ووصل مجموع الوفيات الآن إلى 13729 وفق بيان صدر الخميس عن وزارة الصحة بعد تسجيل 100 وفاة أكثر من اليوم السابق (761).

ولفتت السلطات الصحية إلى ارتفاع محتمل في الأرقام بسبب التأخر في احتساب وفيات عطلة نهاية الأسبوع الطويلة لعيد الفصح.

ومع تسجيل 4618 شخصاً إضافياً مصابين بالفيروس في غضون 24 ساعة، باتت المملكة المتحدة تسجل 103093 إصابة.

ومساءً، أعلنت الحكومة تمديد إجراءات الحجر المتخذة في 23 مارس الماضي «لثلاثة أسابيع على الأقل»، في سياق محاولاتها للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب، الذي يتولى مهام رئيس الوزراء بوريس جونسون منذ إصابته بالفيروس، إنّه يتوجب تمديد الإجراءات الحالية لمدة «ثلاثة أسابيع على الأقل».

وقال وزير الصحة مات هانكوك لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، صباح اليوم الخميس، «لن أحكم مسبقاً على القرار الرسمي الذي سيتم اتخاذه، لكننا كنا واضحين أنه من السابق لأوانه إجراء تغيير».

وأضاف قبل نشر الحصيلة الجديدة «على الرغم من أن منحنى عدد الحالات وعدد الوفيات يستقر، إلا أنه لم يبدأ في الانخفاض بعد. وأقدر أنه ما زال مرتفعاً للغاية».

والمملكة المتحدة هي من الدول الأكثر تضرراً من الوباء في أوروبا، حيث يوجد الآن ما يقرب من 13800 وفاة في المستشفيات وحدها.

وقال مات هانكوك إن هناك «27 حالة وفاة مؤكدة» مرتبطة بالفيروس بين العاملين في مجال الرعاية الصحية. ومن بين أكثر الحالات مأساوية، وفاة ممرضة حامل تبلغ من العمر 28 عاماً، ولكن تم إنقاذ طفلها.

في غضون ذلك، وافقت لجنة في مجلس العموم البريطاني، اليوم الخميس، على مقترح لعقد جلسات عبر الفيديو، لكن يجب عرضه على التصويت في جلسة عامة، عقب عودة النواب من العطلة البرلمانية يوم 21 أبريل الجاري.

وقال رئيس المجلس ليندسي هويل إن هذا الإجراء يسمح للنواب بمواصلة «عملهم المهم في مراقبة الحكومة» في زمن الجائحة، دون التعرض للخطر.

وأغلق البرلمان يوم 25 مارس الماضي بسبب انتشار الوباء الذي أصاب رئيس الحكومة بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك.