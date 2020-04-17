رئيس الوزراء الأردني: نركز على الإنفاق الاجتماعي لتخفيف تداعيات كورونا

قال رئيس الوزراء الأردني عمرالرزاز الخميس، إن أولويات الإنفاق تغيرت صوب التركيز علىالإنفاق الاجتماعي لتخفيف معاناة الكثيرين تحت وطأة إغلاق شامليستهدف احتواء تفشي فيروس كورونا.

ويضغط انكماش النشاط الاقتصادي بشدة على مالية الدولة. وقالالرزاز إن تركيز الحكومة أصبح ينصب على تغطية "الإنفاق الجاري"الفوري وزيادة الإنفاق الاجتماعي لتعويض جانب من تراجع الدخلالناتج عن إغلاقات الشركات.

ويقول المسؤولون إن الأزمة أخرجت ميزانية الدولة البالغة 14مليار دولار عن مسارها هذا العام بعد أن كانت لديها خطة طموحللإنفاق الرأسمالي بهدف إنعاش الاستهلاك المحلي وتنشيط الاستثمار.

بددت الأزمة هدف الحكومة في انتشال الاقتصاد المعتمد علىالمساعدات من عثرته في ظل نمو بطيء خلال السنوات القليلة الماضية،وسط بطالة مرتفعة وحروب في دول مجاورة.

ويقول محافظ البنك المركزي زياد فريز إن من المستبعد في ظلأزمة فيروس كورونا أن يحقق الأردن هدفه لنمو يبلغ 2.3 بالمئة هذالعام كما تلقي الأزمة بظلال من الشك على تقديرات من صندوق النقدالدولي لنمو بنحو 2.1 بالمئة.

وقال الرزاز إن الحكومة ستسمح من الأسبوع القادم لبعض المتاجروأصحاب المهن باستئناف النشاط وستأخذ خطوات لتخفيف حظر تجول مفروضعلى مستوى البلاد تسبب في إغلاق معظم الأعمال عدا محال البقالةوأصاب الحياة اليومية بالشلل.

واستمر العمل في القطاع الزراعي وصناعات الألبان وبعض الصناعاتالتصديرية مثل الأدوية والبوتاس والفوسفات لكن مشاريع الإنشاءاتتجمدت ولم يُسمح لمعظم المتاجر بالعودة.



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