كندا: الوفيات تجاوزت التوقعات بسبب تفشى «كورونا» في دور الرعاية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020
قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الخميس، إن معدلات الوفيات في البلاد تجاوزت التوقعات الفيدرالية بسبب تفشي فيروس "كورونا" في دور الرعاية.
وبلغ عدد الكنديين، الذين ماتوا بسبب وباء "كوفيد-19" حتى اليوم الخميس، 1240 شخصا، أكثر من ضعف التقديرات في التوقعات الفيدرالية التي نشرت الأسبوع الماضي، كما سجلت البلاد 29826 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.
وأصدرت الدكتورة تيريزا تام مديرة الصحة العامة الكندية، نموذج "كوفيد-19" للحكومة الفيدرالية في 9 أبريل الجاري، وتضمنت التوقعات عددا من السيناريوهات والتنبؤات طويلة المدى، بما في ذلك عدد وفيات يتراوح ما بين 11 ألفا و22 ألفا بسبب الوباء، حتى مع الحفاظ على المسافة البعيدة وتدابير مكافحة الأمراض الأخرى.
وتضمن النموذج أيضا توقعات قصيرة المدى حول عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها والتي تراوحت ما بين 22580 و31850 حالة، وما بين 500 و700 حالة وفاة في كندا بحلول 16 أبريل.
وقالت الدكتورة تام إنها تتوقع ارتفاع معدل الوفيات مع استمرار انخفاض معدل انتشار العدوى.
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