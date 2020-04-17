شكرا لقرائتكم ترمب يقترح إعادة فتح الاقتصاد على 3 مراحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فجر الجمعة، أن خطة إعادة فتح الإقتصاد ستكون على 3 مراحل، وقال أنه سيبدأ بفتح عدد من الولايات بشكل منفرد وتدريجي، وليس بشكل كلي.

وقال في مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأميركية، أن منحنى الإصابات بات مسطحا ونسبة الوفيات انخفضت بسبب الإجراءات الإحترازية، مشيرا إلى أنه تمت إقامة أكثر من 120 ألف سرير في وقت قياسي لمواجهة الجائحة.

وكانت وكالة "رويترز" نشرت قبل ساعات من المؤتمر الصحفي، أجزاء تسربت من توجيهات الرئيس الأميركي الإرشادية لإعادة فتح الاقتصاد في خضم جائحة فيروس كورونا، لتكشف عن خطة من ثلاث مراحل قد تسمح لبعض الولايات بالشروع ربما من الشهر الحالي برفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار المرض.

وفي المرحلة الأولى من إرشادات ترمب، التي تُعلن مساء اليوم، قد تعاود أماكن كبيرة مثل المطاعم وقاعات السينما العمل مع فرض صارم للمباعدة الاجتماعية، وفقا لنسخة اطلعت عليها رويترز.

Advertisements

كما قد تُستأنف حركة الرحلات غير الضرورية وتفتح المدارس أبوابها مجددا في المرحلة الثانية. وفي المرحلة الثالثة، قد يعود أصحاب الحالات المرضية إلى المخالطة الاجتماعية.

هذا وكانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت أن ترامب أبلغ حكام الولايات أن بعضهم سيمكنه إعادة فتح ولايته بحلول أول مايو أيار أو قبل ذلك. ومن المتوقع أيضا أن يعلن قريبا عن خطط توظيف لتتبع انتشار المرض، حسبما ذكرته الصحيفة.

من أميركا

من جانبه، قال مسؤول رفيع في الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) الخميس إن اقتصاد الولايات المتحدة يحتاج إلى "عام أو عامين" إن لم يكن أكثر للتعافي من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

كما قال رئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك جون وليامز إن "التعافي التام للاقتصاد الأميركي سيستغرق على الأرجح عاما أو عامين أو بضعة أعوام".

وفي الولايات المتحدة، البلد الأكثر تسجيلا لوفيات كوفيد-19 حيث تضاعف عدد الوفيات فيها في أسبوع واحد فقط وسجلت ارتفاعا يوميا قياسيا على مدى يومين متتاليين، بلغت الحصيلة أكثر من 32 ألف حالة وفاة، تليها إيطاليا مع 22170 حالة، ثم إسبانيا مع 19130 وفاة، ثم فرنسا مع 17920 حالة وبريطانيا مع 13920 وفاة.