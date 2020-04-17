تجمع لمواطنين في القياعة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في صيدا

قام عدد من المواطنين بالتجمع وسط الطريق في محلة القياعة في صيدا مطلقين هتافات "بدنا ناكل بدنا نعيش ما بدنا حجر صحي"، وذلك احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والظروف الصحية التي تمر بها البلاد وما تفرضه من اغلاق للمحلات والمؤسسات، ما زاد من تردي هذه الأوضاع.
وناشد المواطنون المعنيين النظر الى اوضاعهم ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، اذ "لا يمكن للمواطن ان يصمد في ظل هذه الأوضاع واستمرار الشلل على كل المستويات"، بحسب تعبيرهم. وحضرت دورية للقوى الامنية وعملت على تفريقهم وفض التجمع.
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